Quando esce DOC 2? – Ecco la data ufficiale – Seconda Stagione

Quando esce DOC 2? Ha lasciato un po tutti con l’amaro in bocca il finale della prima stagione di DOC, la serie tv che ha tenuto con il fiato sospeso quasi tutti gli italiani il giovedì sera da quattro settimane a questa parte.

La storia di un primario che dopo uno sparo in testa perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita ha veramente fatto parlare, soprattutto in un periodo in cui c’è tanto bisogno di distogliere ogni tanto l’attenzione da tutti gli stress e le ansie che ci avvolgono. Ma non volendo spoilerare a nessuno ciò che è accaduto nella prima stagione possiamo solo dire che il finale non è di certo stato quello che tutti si sarebbero aspettati ed è per questo motivo che vi sarà una seconda stagione. Anche se forse non si parlerà proprio di DOC 2.

Esattamente. Più volte infatti lo stesso cast ha sottolineato che le riprese non sono state terminate e mancavano ancora ben quattro puntate ma proprio l’emergenza COVID-19 non ha permesso che venissero girate. Per questo motivo dunque la produzione non può certamente confermare una seconda stagione ma, logicamente, l’obiettivo principale è quello di terminare le riprese. Non vi sono ancora delle date certe sull’inizio delle riprese ma sicuramente non tarderemo a conoscere l’esito di questa bellissima serie televisiva.