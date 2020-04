Ricetta Dolce – Torta 5 Minuti

Ti proponiamo la ricetta per creare una deliziosa torta chiamata 5 minuti, in quanto si realizza in pochissimo tempo. Se non vuoi usare vari mestoli e ciotole, la torta 5 minuti sarà il tuo piatto preferito, da offrire alla tua famiglia.

INGREDIENTI

150 g di farina 00

150 g di fecola di patate

200 g di zucchero

3 uova

220 ml di latte

120 ml di olio di semi

1 limone

1 bustina di lievito per dolci

200 g di zucchero a velo

4-5 cucchiai di acqua

PREPARAZIONE

Unisci tutti gli ingredienti in polvere, come il lievito, la farina, la fecola, lo zucchero e mescola con una spatola, ricordati di setacciare tutti gli ingredienti, cosi da evitare il formarsi di grumi.

In un contenitore a parte unisci tutti gli altri ingredienti, a poco a poco ed amalgami bene con la spatola. Adesso unisci quest’ultimi ingredienti con i farinacei, versa un poco alla volta. Quando avrai ottenuto un bel composto, versalo nella tortiera già imburrata e inforna a 180° per 30 minuti circa.

Puoi arricchire la tua torta con dello zucchero a velo sciolto di sopra.