Costanza Caracciolo – Età, figli, altezza, veline – Sta con Vieri? – FOTO INSTAGRAM

Costanza Caracciolo è una showgirl italiana che è conosciuta anche per essere attrice, stilista, conduttrice e modella. In questi giorni è andata alla ribalta per aver dovuto partorire da sola dati i problemi legati all’emergenza coronavirus. Costanza Caracciolo è la moglie di Vieri e lo ha ringraziato per la vicinanza che ha avuto in questo momento delicato. Ma andiamo a vedere, appunto, chi è Costanza Caracciolo.

Il nome completo è, innanzi tutto, Anna Costanza Caracciolo. E’ nata in Sicilia, precisamente a Lentini (AG) il 17 Gennaio 1990, per cui attualmente ha 30 anni. E’ alta 1.70m ed ha gli occhi azzurri. I capelli, invece, sono biondi. E’ la figlia di Salvatore e Stefania Caracciolo. Costanza Caracciolo ha due figlie. I loro nomi sono Stella ed Isabel mentre il padre è, appunto, Christian Vieri.

La showgirl è stata conosciuta in tutta Italia dopo aver fatto la Velina. Infatti nell’estate del 2008 ha partecipato per la categoria bionde ed ha vinto la finalissima insieme a Federica Nargi. Le due sono state infatti per quattro edizioni consecutive (fino al 2010) le veline di Striscia la Notizia.

Il profilo Instagram di Costanza Caracciolo è costy_caracciolo e conta più di un milione di follower che sono attratti quotidianamente dalle sue fotografie. Qui sotto pubblichiamo le ultime che ha inserite sul suo account ufficiale.