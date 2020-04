Stasera in TV – Programmazione Rai – 19 Aprile 2020

Buongiorno e buona domenica a tutti i lettori della nostra rubrica Stasera in TV.Ecco a voi,la programmazione Rai per questa domenica sera 19 aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 19 Aprile

Su Rai1, alle 21.20 torna la serie TV italiana “L’Allieva”. Puntata intitolata “Le Ossa della Principessa”.L’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei sotterranei di un’area archeologica, vengono ritrovate delle ossa umane.

Programmazione TV – Rai2 & Rai3 – 19 Aprile

Su Rai2, andrà in onda il talkshow “Che Tempo Che Fa”condotto da Fabio Fazio e Luciana Litizzetto.Mentre su Rai3,grande appuntamento con il film candidato agli oscar del 2015“Birdman”.Riggan Thomson, attore famoso per aver interpretato il celebre supereroe ‘Birdman’, tenta di tornare sulla cresta dell’onda mettendo in scena a Broadway un’opers teatrale.

Programmazione TV – Rai4 & Rai5

Su Rai4, andrà in onda il thriller con protagonista Nicole Kidman “Before I Go To Sleep”.In seguito ad un incidente traumatico, una donna si sveglia ogni mattina senza alcun ricordo. Un giorno, nuove e terrificanti verita’ la costringono a mettere in discussione tutto cio’ che la circonda.Rai5 invece,trasmetterà il documentario intitolato “Wild Canarie – Le Isole del Fuoco”.