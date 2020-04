Frasi sulla vita – Le migliori di oggi 22 Aprile

Frasi sulla vita. Riflettere sul senso della vita è qualcosa che appartiene ad ogni tempo.ne sono testimonianza filosofi, teologi, storici ma anche scrittori e poeti. Ciascuno di essi si è cimentato nel chiedersi il senso del nostro vivere. Le risposte sono diverse e affrontano tematiche molto più complesse. Una riflessione utile per sé stessi ma che potrebbe essere altrettanto di valore per chi la riceve.

Queste sono frasi sulla vita semplici e di grande valore che permettono una riflessione quotidiana sul senso del nostro vivere. Abbiamo selezionato per te alcune frasi di anche di autori celebri per poterti dare un valido sostegno nella scelta per inviarle alle persone a te più care. Sarà certamente per loro un gradito messaggio poterle ricevere.

Frasi sulla vita – Mercoledì – 22 Aprile –

• La vita è preziosa solo perché ha un fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.(Rick Riordan)

• Nella vita ci sono un’alba e un tramonto ogni giorno. E tu puoi scegliere di essere presente, puoi metterti sulla strada della bellezza. (Reese Withespoon)

• Dovresti imparare che la vita, come l ‘amore, è l’unico business il cui bilancio deve finire in rosso: bisogna dare tutto senza calcolare ciò che ci viene riversato. Quello che diamo agli altri è nostro per sempre, mentre quello che si tiene per sé è perso per sempre. (Paolo Crepet)

• La vita è un po’ come un’onda che ti trascina e ti trasporta…. Poi, però, raggiunge la riva e …sembra morta! Invece no: si rinnova! Arriva un’altra onda ancora! E ancora! (Vasco Rossi)

• Non dobbiamo esser disposti a lasciar andare la vita che abbiamo pianificato, in modo da vivere la vira che ci sta aspettando. (Joseph Campbell)

• Il tempo è il compagno che sta giocando di fronte a noi e ha in mano tutte le carte del mazzo, a noi ci tocca inventarci le briscole con la vita. (Josè Saramago)