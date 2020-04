Frasi del buongiorno – Le migliori di mercoledì – 22 Aprile

By

Frasi del buongiorno. Ogni giorno porta con sé un buon giorno se in esso si ripone fiducia. È per questo motivo che inviare questo saluto alle persone care mette serenità. Chi lo riceve sarà felice del pensiero. Un gesto che ti permette d’iniziare davvero bene la giornata. In questo momento che la distanza ci separa anche da coloro che vivono poco distanti da noi, è un buon modo per poter comunicare la nostra attenzione nei loro riguardi.

Abbiamo selezionato alcune tra le più belle frasi da inviare tramite messaggio o pubblicare sui social. Potrai scegliere tra frasi famose o altre altrettanto significative. Un modo per sentirsi meno distanti e per iniziare sempre la giornata con il buonumore. Di seguito alcune frasi del buongiorno scelte per voi.

Frasi del buongiorno – Mercoledì – 22 Aprile

• Buongiorno. La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore. (Voltaire)

• Buongiorno, ogni giorno può illuminare la tua vita, ecco perché non devi sprecarlo. Ringrazia per quello che hai ricevuto e per ciò che riceverai. Ogni volta che guardi nuovamente il mondo è un dono.

• Buongiorno a chi si sente davvero il sole nel cuore, a chi aspetta un sorriso, a chi guarda sempre oltre per essere felice.

• Buongiorno, è proprio a te che auguro di trascorrere una serena giornata che possa iniziare nel migliore dei modi. Affinché oggi tu sia sereno e felice.

• Il mio buongiorno vuol essere pieno di felicità e speranza perché oggi possa essere migliore. Vedrai che il sole torna sempre a splendere l’ importante è crederci sempre.

• Buongiorno a te che credi che non sia mai troppo tardi per ricominciare, a te che sai sempre che ti aspetta una seconda possibilità, a te che sai che il mio cuore batte solo per te.

• È bello svegliarsi al mattino ed avere come primo pensiero il mio buongiorno solo per te.