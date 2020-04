Film Stasera in Tv – Pavarotti – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Pavarotti. Docufilm in coproduzione britannica e statunitense del 2019, diretto dal famosissimo regista Ron Howard. La pellicola contiene interviste, video di concerti live e immagini d’archivio provenienti dagli archivi della famiglia Pavarotti. Il film è rimasto nelle sale italiane per soli tre giorni: imperdibile quindi l’appuntamento in prima visione tv in chiaro per tutti coloro che se lo fossero perso.

Pavarotti – Trama

Docufilm biografico diretto da Ron Howard: il grande regista statunitense ha scelto un approccio intimo. Dal film traspare l’uomo ancora di più dell’iconica figura pubblica, spesso reclamata in tutto il mondo. Attraverso l’accesso agli archivi di famiglia, e al materiale musicale dal vivo, il racconto si snoda dalle umili origini dell’artista nel nord Italia fino al riconoscimento della sua fama in tutto il mondo. Nel docufilm si evidenzia la presenza di filmati mai visti prima, ma anche tanti estratti dalle esibizioni più iconiche del tenore che ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutta la sua carriera. Un viaggio che consente allo spettatore di viaggiare “con Pavarotti” in tutto il mondo. Non si esclude la sua esperienza di “Pavarotti&Friends”, con una popolarità che avvicinò quelle delle grandi rockstar. Ron Howard disegna però anche i suoi ruoli familiari (di marito e padre), le debolezze, le ansie, la sua relazione personale col proprio talento.

Pavarotti – Trailer Video

Pavarotti – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Pavarotti

Genere: Documentario, Biografico

Durata: 1h 55m

Anno: 2019

Paese: USA, UK

Regia: Ron Howard

Pavarotti – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre, anche 501 in HD) alle ore 21.25 di oggi, 24 Aprile 2020. La programmazione di Iris lo prevede al termine della puntata quotidiana del quiz “I soliti ignoti – Il Ritorno”.