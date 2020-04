Quando esce Twilight 6? – Data ufficiale

Tanta attesa per la data di Twilight 6, i fan aspettano con ansia notizie, vediamo quando sarà pronto

Quando esce Twilight 6

L’attore Robert Pattinson ha dichiarato di essere pronto per Twilight 6 nei panni di Edward Cullen. La data ancora non si conosce e l’attesa è davvero tanta. Sono passati dieci anni dall’uscita del primo film che ha talmente coinvolto i telespettatori che ora attendono con ansia notizie in merito.

Pattinson ha interpretato il vampiro adolescente con Kristine Stewart intrepretando Bella Swan. Diventati davvero noti attraverso questi personaggi continuano ad essere seguitissimi. Pattinson ha più volte dichiarato che non potrebbe fargli altro che piacere tornare sul set. È passato un po’ di tempo dalla prima uscita ma sembrano essere rimasti molto legati a tutto ciò che gli ha coinvolti.

Pattinson è rimasto in ottimi rapporti con la sua ex fidanzata ma sembra non esser stata menzionata per la riunione di Twilight6. Kristen Stewart e Robert Pattinson sono andati assieme al compleanno per Lily Rose Depp, ma dalle foto apparse, sembrano essere solo amici.

Cosa ci attende per Twilight 6

In questo momento appare essere piuttosto prematuro parlare di una data ma si è certi che questa saga continuerà a riscuotere l’enorme successo che già ha avuto. Su Netflix è possibile rivedere le serie precedenti o magari vederle per la prima volta se te le sei perse.

L’autrice pare aver dichiarato che le piacerebbe scrivere qualcosa di nuovo. Un progetto che ha tenuto in molti con le dita incrociate e ora anche se mancano da definire molte cose una certezza c’è: si aspetta la data.

La titubanza è stata di Stewart che pensava opportuno concludere con i cinque film già realizzati. Ora le cose hanno preso un corso migliore e non ci resta che aspettare che tutto sia confermato per godersi la sesta serie.