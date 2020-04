Frasi del buongiorno – Le migliori di sabato – 25 Aprile

By

Frasi del buongiorno. Se ti svegli e il tuo primo pensiero è augurare il buongiorno ad una persona cara ecco le frasi che fanno per te.

Potresti non avere idea di cosa scrivere quindi, qui, trovi le frasi del buongiorno più adatte. Vedrai che quando sarà ricevuto il messaggio arriveranno presto i ringraziamenti. Puoi regalare un sorriso e un piacevole momento leggendo una frase d’autore che augura il buongiorno. Ci sono gesti semplici come questi che hanno davvero un valore molto importante. Per le persone a te care abbiamo riportate le più belle frasi del buongiorno. Hai solo da scegliere quella che ti sembra essere maggiormente adatta.

Frasi del buongiorno – Sabato – 25 aprile

• Al mattino mi sveglio e il primo pensiero è per te, voglio augurarti il buongiorno e augurarti di trascorrere una meravigliosa giornata.

• Qualunque fiore potrebbe sbocciare in questa primavera non sarà mai abbastanza bello quanto te. Sei il mio primo buongiorno amore mio

• Se ogni giorno è un dono bisogna saperlo vivere ecco perché ogni nuovo giorno deve essere accolto nel migliore dei modi. Buongiorno

• Avrei voluto svegliarmi ed avere accanto te ma il mio buongiorno ti arriverà con tutta la forza del mio amore. Buongiorno

• Buongiorno, alzati il mondo è felice che tu ci sia, sorridi alla vita e goditi questa meravigliosa giornata

• Non ci sono motivi per non essere felici appena svegli, ci è stato donato un nuovo giorno e dobbiamo farne tesoro dalle prime luci dell’alba, un buongiorno perché possa portarti la felicità che desideri

• Il mio è un buongiorno di affetto per te che sei una persona speciale nella mia vita. Spero che un sorriso sia sul tuo volto leggendo questo mio messaggio

• Non ci sono parole migliori per esprimere il mio primo pensiero al mattino Buongiorno amore mio