Frasi sulla vita – Le migliori di oggi 25 Aprile

Frasi sulla vita. La vita e i suoi perché rappresentano un mistero ancora non svelato. Le riflessioni che si sono succedute negli anni sono state davvero tante. Nessuno è riuscito a dare una risposta precisa sulla vita e su quello che accade.

Ecco allora che potresti avvertire il desiderio di inviare una frase sulla vita ad una persona in particolare. Può essere un modo per invitarla a riflettere, a valutare alcuni aspetti semplicemente per incoraggiarla in un momento difficile. Non è sempre facile pensare una frase sulla vita: qui ci sono quelle di cui hai bisogno. Troverai un elenco completo dove poter utilizzare la frase per un messaggio o pubblicare sui social.

Frasi sulla vita – sabato – 25 aprile

• Bisogna vivere come si pensa altrimenti si finirà per pensare come si è vissuto. (Paolo Bourget)

• Noi pretendiamo che la vita debba avere un senso: ma la vita ha precisamente il senso che no istessi sia disposti ad attribuirle. (Hermann Hesse)

• Non ci sono momenti migliori nella vita ci sono semplicemente momenti che inevitabilmente resteranno comunque dei ricordi

• Stupisco sempre me stesso, è l’unica cosa che rende la vita degna di essere vissuta. (Oscar Wilde)

• Chiunque smetta di imparare è vecchio. Che abbia 20 o 80 anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane. (Henry Ford)

• Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. (Albert Einstein)

• Ogni volta che ascolto la vita la sento scorrere nel tempo e in ogni suo battito. E quando la cerco la ritrovo sempre dove l ‘ho lasciata immutata, sono i miei occhi a guardare diversamente e questo mi lascia da pensare………vita senza te non ci sarei