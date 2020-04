La Ciociara – Trama, cast e streaming – Il 25 Aprile su Rete 4

Andrà in onda alle 15:30 su Rete 4 uno dei film che ha fatto la storia della filmografia italiana. Stiamo parlando del film La Ciociara che racconta di come durante la seconda guerra mondiale, Cesira si rifugi insieme alla figli nel paese natale. Tutto questo lo fa per riuscire a sfuggire ai rastrellamenti ma si innamora perdutamente di Michele.

Cesira sarà comunque costretta a tornare a Roma. In quel momento però succederà una cosa che cambierà per sempre la sua vita e quella di sua figlia.

La Ciociara – Cast

Sophia Loren: Cesira

Jean-Paul Belmondo: Michele

Eleonora Brown: Rosetta

Carlo Ninchi: Filippo, il padre di Michele

Raf Vallone: Giovanni

Emma Baron: Maria

Andrea Checchi: il federale

Pupella Maggio: una contadina

Bruna Cealti: una sfollata

Antonella Della Porta: la madre impazzita

Franco Balducci: il tedesco nel pagliaio

Luciano Pigozzi: scimmione

Vincenzo Musolino: il piccolo

Ettore Mattia: il passeggero sul treno

Renato Salvatori: Florindo il camionista

Mario Frera: Peppuccio

Curt Lowens: ufficiale tedesco batteria contraerea

La Ciociara – Streaming Rete 4

Come abbiamo già detto il film La Ciociara sarà mandato in onda su Rete 4 alle 15:30 di oggi, 25 Aprile 2020. Come sempre sul nostro sito puoi trovare il video in diretta così da seguire il film in streaming anche senza aver bisogno di accendere la televisione. Tutto questo grazie a Mediaset Play.