Gianluigi Martino – Chi è il fidanzato di Valeria Marini? – Età, lavoro ed Instagram

Gianluigi Martino – Dedichiamo un intero articolo al fidanzato di Valeria Marini che questa sera sarà in diretta ospite a LIVE Non è la D’Urso. I due, infatti, che vivono sotto lo stesso tetto, racconteranno la loro esperienza durante questa quarantena forzata a causa del coronavirus. Ma in tanti, in questo momento, si stanno chiedendo chi è Gianluigi Martino.

Gianluigi Martino è un manager italiano che si occupa di televisione. E’ nato il 26 Marzo 1984 ed oggi ha 36 anni. E’ del segno dell’Ariete ed è nato a Cosenza. Dal suo profilo Instagram ufficiale si evince che ha un ottimo rapporto con la madre, Caterina Bruno. Da pochi mesi è diventato il fidanzato di Valeria Marini.

Gianluigi Martino – Lavoro

Come abbiamo già detto all’interno dell’articolo Gianluigi Martino è un manager televisivo e spesso è intervistato all’interno dei programmi che vanno in onda. E’ impegnato in casting e produzione e fa parte del dietro le quinte di diversi programmi importanti come Pomeriggio 5 o Vieni da me. Gianluigi è laureato in giurisprudenza e la sua carriera è iniziata facendo il PR in discoteca. Inoltre è stato anche un Team Manager per American Express.

Gianluigi Martino – Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Gianluigi Martino è @gianluigi_martino sul quale conta più di 10 mila followers e pubblica diverse fotografie anche in compagnia della sua fidanzata, Valeria Marini.