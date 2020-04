Serena Rossi – Tutto su di lei – Età, altezza, figlio, compagno e nuovo film

Serena Rossi – Andrà in onda oggi un’intervista all’attrice Serena Rossi a “Da noi… a ruota libera” e parlerà del suo ultimo film che sarà presto disponibile: 7 ore per farti innamorare. Vediamo più da vicino, prima di parlare del film, chi è Serena Rossi.

Serena Rossi è nata il 31 Agosto 1985 a Napoli ed oggi ha 34 anni. E’ alta 1,68m ed il suo compagno è Davide Devenuto. Tra i vari programmi televisivi ai quali ha partecipato possiamo sicuramente sottolineare Che Dio ci aiuti, Detto Fatto e Squadra Mobile. Ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale.

Serena Rossi – Figlio e Compagno

Come abbiamo già scritto il compagno di Serena Rossi è Davide Devenuto, un attore italiano di 48 anni. La sua faccia l’avrai sicuramente vista in Un posto al Sole ed in Celebrity Masterchef. I due hanno pure un figlio che si chiama Diego e che è nato nel 2016.

Serena Rossi – Nuovo film

7 ore per farti innamorare è il nuovo film che vede protagonista anche Serena Rossi in un cast di tutto rispetto. Qui sotto puoi trovare il trailer per scoprire in anteprima di cosa si tratta.