Frasi del buongiorno – Le migliori di lunedì – 27 Aprile

By

Frasi del buongiorno. Come poter iniziare bene la giornata se non con un messaggio del buongiorno? Ti cambia la giornata e ti mette di buonumore. Può essere un pensiero a rivolgere ad un amico o ad una persona speciale che non mancherà di ringraziarti.

Puoi dare un piacevole risveglio a chi desideri selezionando la frase che ritieni essere più opportuna. Qui trovi frasi di ogni genere per poter rispondere alle richieste di tutti. Il risveglio rappresenta un momento davvero importante della giornata e se arriva con un buongiorno da una persona cara rende tutto migliore.

Frasi del buongiorno – Lunedì’ – 27 aprile

• Qualsiasi sia il tuo desiderio amore mio oggi puoi esprimerlo perché si avvererà. Andrò a prendere il sole per illuminare il tuo volto e il tuo meraviglioso sorriso. Buongiorno

• Buongiorno mia principessa, oggi la mia anima è ancora più radiosa. Forse perché ti ho sognato e hai allietato la mia notte. Una nuova luce sul volto perché se ho te nel cuore ritrovo la felicità in ogni risveglio.

• Buongiorno di cuore a te che dovrai affrontare lavoro, famiglia e casa ma fallo con gioia e serenità sapendo che io ti sono sempre accanto e tu sei sempre nei miei pensieri

• Non ha importanza quello che avete fatto o creduto ieri, ogni giorno è un giorno nuovo ecco perché voglio darti il mio migliore Buongiorno

• Per essere davvero felici bastano le piccole cose a riempirti il cuore come il mio Buongiorno, che per te ci sarà sempre

• Ogni nuovo girono devi prepararti a viverlo come unico e inimitabile, porta con sé i sogni della notte, in essi tu ti sei rifugiata e ora puoi realizzarli. Metti in pratica quello che desideri e vedrai che le cose andranno meglio. Ogni giorno ha un grande potere quello di farti vedere tutto con occhi nuovi