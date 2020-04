Luigi Favoloso indagato – Nina Moric, “Uno stalker”

Luigi Favoloso è indagato. Quanto accaduto diversi mesi fa ha spinto la Procura ad approfondire che cosa è successo fra lui e l’ex Nina Moric. La modella infatti ha sporto denuncia nei suoi confronti per via dell’aggressione che lei e il figlio Carlos Corona avrebbero subito per mano dell’ex gieffino.

La situazione però negli ultimi tempi non è migliorata, anzi. Luigi ha trovato in Elena Morali, ex di Scintilla, un nuovo amore. Nina però afferma di essere ancora perseguitata dall’ex compagno e rivela alcune dinamiche telefoniche.

Luigi Favoloso accusa Nina Moric – telefonate sospette a Elena Morali

Live non è la d’Urso diventa ancora terreno fertile per Favoloso e la sua storia – ormai finita – con Nina Moric. I due si sono fatti la guerra in tv e in privato e il tutto adesso è al vaglio delle autorità. Favoloso però afferma che la sua nuova fidanzata Elena Morali avrebbe ricevuto delle telefonate minacciose dalla modella.

Nina però ha già avuto modo di dire alle telecamere di Barbara d’Urso che in realtà la situazione sarebbe diversa. Secondo la versione della modella, sarebbe stato in realtà il suo ex fidanzato a farle delle telefonate pesanti e delle pressioni che l’hanno spinta a denunciarlo.

Lui vuole vedermi solo a casa sua, dopo una denuncia penale che io ho fatto a questa persona […]. Lui mi chiama con una voce spavalda come se nulla fosse ‘Ti devo dire una cosa, però da soli’. Io ho chiuso il telefono, ma lui mi ha mandato dei messaggi. ‘Sono qua, vicino a casa tua’. Questa persona con che coraggio mi chiama e mi dice che mi vuole vedere da sola. Fatti un esame di coscienza.

Luigi Favoloso nega tutto

Il punto interrogativo però non riguarda solo le telefonate avvenute fra i due, ma anche i famosi lividi che la Moric ha esibito come prova delle violenze subite dal suo ex. In passato, Favoloso ha rivelato che in realtà quei lividi sarebbero una conseguenza di una liposuzione fatta da Nina. “Alcune chiamate magari se le è fatta da sola“, ha detto ancora, “Lei mente sapendo di mentire“.

Ai suoi occhi, la modella sarebbe in grado di inventarsi qualsiasi cosa ed è sicuro di non averla mai toccata. Anche se tempo fa a Quarto Grado sono intervenuti due diversi testimoni che avrebbero assistito a scene di violenza fra i due, tutte ad opera dell’ex gieffino.