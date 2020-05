CODICI ATECO 4 Maggio 2020 – Ecco l’elenco Ufficiale di chi riapre

Codici Ateco dal 4 Maggio 2020 – Come abbiamo già detto qualche giorno fa, dopo l’ultimo discorso di Giuseppe Conte, alcune attività commerciali riapriranno i battenti a partire da Lunedì 4 Maggio 2020.

L’Italia lentamente vuole provare a tornare alla normalità e per questo motivo il Governo ha predisposto l’apertura per quelle attività che non rischiano tanti contatti tra le persone. Molte sono state le incertezze tra commercianti ed imprenditori e per questo motivo si fa sempre uso dei codici ATECO per sapere chi realmente è autorizzato ad aprire.

Codici Ateco – 4 Maggio 2020