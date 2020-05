Mara Venier scoppia a piangere – Ecco il perchè svelato su Instagram – VIDEO

Mara Venier ha confidato sul suo profilo Instagram di essere scoppiata in lacrime in questi giorni quando ha visto un video del suo nipotino. Non è una novità che la conduttrice di Domenica In si lasci andare a post del genere e lo aveva fatto altre volte durante questa quarantena.

Proprio qualche ora fa ha rivelato ai propri fan di essere scoppiata in lacrime e di aver provato un forte senso di malinconia perchè ha visto un video che le è stato inviato.

In questo video si vede il suo nipotino al quale è molto legata e che, a causa dell’emergenza coronavirus, non vede da ben due mesi. Infatti la nonna può vederlo solo virtualmente tramite le chiamate Whatsapp.