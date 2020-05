Film Stasera in Tv – Armageddon Giudizio Finale – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Armageddon Giudizio Finale. Produzione statunitense del 1998 con Michael Bay alla regia, la pellicola è quella di consacrazione sul grande schermo di Liv Tyler, figlia di Steven Tyler, leader degli Aerosmith che sono autori della colonna sonora principale del film, la canzone “I don’t wanna miss a thing”.

Per questo film, per la prima volta nella storia la NASA concesse alla produzione di effettuare riprese all’interno della propria sede, in particolare nella piscina dove avviene l’addestramento degli astronauti e sulla piattaforma di lancio dismessa dopo la tragedia dell’Apollo 1. Nonostante questo, comunque, nel film si possono riscontrare numerosi errori scientifici. Gli astronauti e gli esperti definirono Deep Impact, film dal tema simile e distribuito nello stesso periodo (uscì solo due mesi prima) molto più accurato dal punto di vista scientifico.

Armageddon Giudizio Finale – Trama

Dopo la caduta di una serie di asteroidi sulla Terra, che distruggono vaste aree delle terre emerse, dalla Finlandia a New York, la NASA scopre la presenza di un’enorme asteroide, grande quanto il Texas, in rotta di collisione contro il nostro pianeta. L’eventuale impatto distruggerebbe l’umanità e la vita del pianeta così come l’abbiamo imparata a conoscere nella nostra storia. La NASA forma con conoscenze astronomiche una squadra di trivellatori, perché l’unica soluzione per distruggere l’asteroide – e farlo entro 18 giorni – è inserire al suo interno una bomba nucleare. Viene reclutata una squadra di esperti, in cui il giovane AJ vuole sposare Grace, la figlia del capo Harry. L’avventura della squadra di trivellatori nello spazio avrà molti imprevisti…

Armageddon Giudizio Finale – Trailer Video

Armageddon Giudizio Finale – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Armageddon

Genere: Fantascienza

Durata: 2h 30m

Anno: 1998

Paese: USA

Regia: Michael Bay

Cast: Bruce Willis, Liv Tyler, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Will Patton

Armageddon Giudizio Finale – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Paramaount Pictures, (canale 27 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, venerdì 1 Maggio 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine dell’altro film “G.I. Joe La nascita dei Cobra”.