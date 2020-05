Gianna Nannini – la figlia, i maschi e i tetti di Milano – il suo ultimo video

Gianna Nannini, 66 anni, è nata a Siena il 14 giugno 1954. Stasera partecipa al concerto del primo maggio che quest’anno si sposta al Teatro delle Vittorie di Roma e che possiamo vedere in diretta su Rai3 dalle 20 alle 24. E anche su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. Per Gianna non sarà il classico concerto. Ci sarà con voce e pianoforte dai tetti di Milano. Sarà speciale. E da venerdì in radio il nuovo singolo,

Gianna Nannini è molto riservata. Ha lottato a lungo per avere la figlia Penelope. Gianna Nannini ha deciso di non crescerla in Italia ma in Inghilterra per garantirle quei diritti che a lei sono stati negati. Al suo fianco, oltre alla figlia Penelope, c’è Carla, la donna che da circa 40 anni anni fa parte della sua vita. Dalla nascita di Penelope sono trascorsi circa 8 anni. Sulla nascita della figlia la Giannini ha mantenuto il massimo riserbo. Lo ritiene un fatto privato che non vuole condividere con il pubblico. Per avere la figlia la cantante ha lottato a lungo. penelope sarebbe arrivata quando Gianna aveva persino gli speranza.

Gianna e Carla si sarebbero uniti con rito civile proprio per tutelare la figlia Penelope. Agli inizi degli ’80 un compagni di vita di Gianna Nannini è stato il produttore e musicista Conny Plank. Con lui Gianna ha trascorso un periodo di isolamento forzato. Sul suo profilo Instagram Gianna annuncia per stanotte il suo nuovo video che in anteprima presenterà al Concetto del primo maggio e che dalla mezzanotte si potrà vedere online su YouTube.