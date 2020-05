Irene Grandi – età, marito e vita privata – i suoi tatuaggi

Irene Grandi partecipa al concerto del primo maggio che quest’anno si sposta al Teatro delle Vittorie di Roma e che possiamo vedere in diretta su Rai3 dalle 20 alle 24. E anche su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. Irene Grandi parteciperà accompagnata alla chitarra da Saverio Lanza.

Irene Grandi è una cantautrice italiana nata il 6 dicembre 1969 a Firenze. Si è diplomata al Liceo Scientifico. Irene Grandi ha avuto una relazione con Alessandro Carotti. I due si sono sposati a Las Vegas nel 2003, il giorno di San Valentino. Siete anni dopo, nel 2010, hanno divorziato. Dopo la fine della relazione Irene decide di ritrovare se stessa e parte da sola per l’Indonesia. Ritornata annuncia di avere messo la testa a posto e di avere chiuso con i flirt. Nel 2015 inizia una relazione con il fiorentino Lorenzo Doni, avvocato e istruttore di golf. Dopo tre anni, il 2 luglio del 2018, si sposano nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano. In chiesa la cantautrice ha dedicato Hallelujah di Leonard Cohen al neo marito. Irene Grandi non ha figli.

Irene Grandi – età, marito e vita privata

Irene Grandi ha dei tatuaggi. In particolare due colpiscono i suoi fans. Una grande spirale nera sul braccio che sta ad indicare la vita vista nel suo eterno divenire. La vita vista come un alternarsi di felicità e di dolore. Un altro tatuaggio è sull’avambraccio e rappresenta una piuma di pavone. Vuole indicare la rinascita spirituale che è avvenuta nella cantante.