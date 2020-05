Noemi – Tutto su di lei – Età, marito e Instagram

Noemi è sempre sotto ai riflettori dei media, ma non è così semplice scoprire qualcosa sulla sua vita privata. Da quando la cantante si è sposata qualche anno fa, è diventato sempre più difficile trovare informazioni sul suo conto. Anche per questo gli ammiratori cercano sempre di tenersi aggiornati su tutto ciò che può accadere fra le sue mura di casa.

Noemi è riservata e anche se ha scelto di condividere le foto del suo matrimonio, non ha infranto la sua regola di non diventare un personaggio del tutto pubblico. Cosa sappiamo sul suo conto? Dal marito all’età fino a come seguirla su Instagram: ecco tutto quello che devi sapere sull’artista dalla chioma rossa.

Noemi – Età e marito

Noemi è nata a Roma il 25 gennaio del 1982 e il suo vero nome è Veronica Scopelliti. La sua popolarità invece è iniziata solo undici anni fa, grazie alla seconda edizione di X Factor. Da quel momento in poi è diventata una delle artiste più apprezzate degli ultimi tempi. I premi infatti non sono mancati: cinque Wind Music Awards, un Nastro d’Argento speciale per la sua esibizione in Domani èun altro giorno e un altro come Miglior canzone originale per la sua hit Vuoto a perdere. I riconoscimenti tuttavia sono stati molti di più, fra cui due Premi Lunezi, cinque Premi Roma Videoclip e altri ancora.

Nel 2018 e dopo un lungo fidanzamento, Gabriele Greco è diventato il marito di Noemi. I due si conoscevano da tempo e lui è il bassista della sua band, anche se collabora anche con altri artisti di punta. Poco prima delle nozze, la cantante è finita sui giornali di gossip per via di una brutta lite con il consorte. Ormai i due avevano già concluso la cerimonia e non sappiamo perchè Noemi sia finita in lacrime.

Noemi – Come seguirla sui social

Noemi non manca mai di tenere vivi i contatti con i suoi fan. La cantante infatti è presente sia su Facebook sia su Instagram, dove condivide momenti di vita quotidiana e non solo. Un posto di rilievo nella sua attività nei social network lo occupa il suo lavoro: spesso pubblica foto di concerti, live e incontri con altri colleghi.