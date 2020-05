Le stelle possono aiutarci a capire chi con il suo atteggiamento tende ad avere più fortuna nella vita e ad attrarre a se i maggiori eventi positivi. Chi sono le donne dello Zodiaco più fortunate? Lo scopriamo in questo articolo.

La Ariete

Chi sono le donne dello Zodiaco più fortunate? Sicuramente l’Ariete. Scaltra e decisa, la donna Ariete nella vita sa come muoversi, soprattutto a scapito degli altri, che sa bene come usare e sfruttare per andare avanti. La donna Ariete non ha bisogno neanche di lavorare, la sua abilità di approfittare di chi ha vicino le permette di sopravvivere lo stesso facendo faticare gli altri e comandandoli pure. Falsa, aggressiva e manipolatrice, la Ariete ha sicuramente una fortuna sfacciata che la aiuta a farsi strada nella vita nonostante non abbia grandi capacità e non sia particolarmente brillante.

La Sagittario

Chi sono le donne dello Zodiaco più fortunate? Certamente la Sagittario. Ottimista, positiva, capace di cogliere al volo le occasioni che la vita le mette in mano, la donna Sagittario, a differenza della Ariete, ha le capacità, è brillante ed è una vincente guidata da un carattere conciliante e positivo, che non ha bisogno di sfruttare gli altri per mettere a segno i propri obiettivi. La capacità di non abbattersi e di non lasciar scappare il terno che passa, la rende pronta ad accogliere la fortuna e a diventare di conseguenza una persona fortunata.

La Gemelli

Altra donna fortunata è la Gemelli, che più che altro ha una vita talmente frenetica da non accorgersi di eventuali sfortune che possono capitarle. La Gemelli è sempre in movimento e impegnata su più fronti, è normale che diverse occasioni fortunate bussino alla sua porta e lei saprà coglierle tutte. Chi sta sempre chiuso in casa e non si muove, magari lamentandosi del suo destino avverso, certamente non può avere occasioni fortunate da cogliere. La Gemelli non è una di queste e l’essere sempre in giro favorisce certamente la fortuna di trovare contatti propizi per il lavoro o la combinazione fortunata di incontrare il partner giusto tra le tante persone che conosce ai tanti eventi sociali a cui presenzia.

La Acquario

Chi sono le donne dello Zodiaco più fortunate? Certamente la Acquario. Il discorso è più o meno lo stesso che vale per la donna Ariete: la fortuna della Acquario dipende dal suo carattere esente da emotività che le permette di cogliere appieno le occasioni che le si presentano, soprattutto professionali, nonostante non sia particolarmente dotata di grandi capacità. Una donna Acquario otterrà un miglioramento professionale non perché abbia delle grandi doti ma perché ha saputo cogliere al volo le occasioni che ha avuto davanti a se.