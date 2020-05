Oroscopo internazionale Rob Brezsny dal 7 al 13 maggio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

By

Ecco l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 7 al 13 maggio 2020. Ci inoltriamo, lentamente, nel mese di maggio: quali novità regalerà la primavera avanzata ai segni zodiacali? Se volete scoprire le previsioni astrologiche per la prossima settimana, vi proponiamo il seguente oroscopo di Rob Brezsny, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

L’oroscopo di Rob Brezsny ti incoraggia a ritagliarti del tempo durante la prossima settimana in cui immergerti nella tua immaginazione. Potresti fare scoperte incredibili dagli effetti inimmaginabili.

Toro

Non trascurare le intuizioni che hai riguardo al tuo futuro. Se ti vengono in mente delle idee o dei progetti da realizzare nei prossimi mesi, dovresti avere fiducia e cominciare a coltivarli.

Gemelli

Secondo l’astrologo americano Rob Brezsy questo è il momento più adatto a porre fine a ogni ostilità. Se hai avuto delle controversie in famiglia o sul lavoro, trascinate per molto tempo, è arrivata l’ora di cercare la pace.

Cancro

Il consiglio delle stelle per la settimana che viene è quello di riconoscere e concentrarti maggiormente su ciò che fai bene, sui tuoi talenti e le capacità che possiedi e ignorare un po’ di più i difetti e le inadeguatezze.

Leone

L’oroscopo di Rob Brezsny è molto promettente: nelle prossime giornate saprai cogliere con estrema lucidità i tuoi punti forti e quelli deboli e organizzare, di conseguenza, dei progetti efficaci.

Vergine

L’astrologo e scrittore Rob Brezsny ti invita a riflettere sulla tua vita: quale aspetto è stato messo da parte per troppo tempo? La prossima settimana dovresti impegnarti a dedicare più energia e cura all’ambito prescelto.

Bilancia

Dovresti provare a dare maggior credito al cuore piuttosto che alla mente. La cultura è un valore importante, così come l’intelligenza e l’acume dell’intelletto, ma lo è ancora di più empatia. L’emergenza del Coronavirus dovrebbe averci insegnato l’importanza dell’amore e non solo della razionalità.

Scorpione

Secondo l’oroscopo dell’astrologo americano, la prossima settimana dovresti provare ad accettare, senza polemica, le opinioni e i punti di vista contrari ai tuoi. Chissà che non si riveli un ottimo modo la tua autorità personale e il carisma.

Sagittario

La prossima settima, come ti suggerisce Rob Brezsny, dovresti considerare il fatto che, delle volte, rinunciare a un progetto per portarne avanti un altro, non è un fallimento personale, ma una scelta utile ed efficace.

Capricorno

Come sostiene l’astrologo americano, nei prossimi giorni hai bisogno di maggiore euforia, gioia e incanto. Di tanto in tanto ricordati delle parole di Santa Teresa d’Avila e prova a farle tue: “Qualsiasi vera estasi è un segno che stai andando nella giusta direzione”.

Acquario

La settimana che sta per venire potrebbe essere l’occasione giusta per riflettere su ciò che ti manca, che hai trascurato o perso durante gli anni. Cosa non c’è nella tua vita ora che vorresti avere?

Pesci

Come esorta l’oroscopo di Rob Brezsny, dovresti cominciare a lasciare andare il passato e alleggerirti di qualche fardello. Non far sì che sia i ricordi e gli eventi trascorsi a definirti e apriti a nuove possibilità.