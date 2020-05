Bundesliga – Classifica, risultati, forma delle squadre fino allo stop

La Bundesliga sarà il primo tra i massimi campionati d’Europa a riprendere la stagione dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19. Il campionato tedesco ripartirà sabato prossimo 16 maggio con 5 partite in contemporanea alle ore 15:30, nonostante nelle ultime ore siano stati riscontrati altri casi di contagio, che stanno facendo riflettere, ma la decisione di ripartire sembra ormai definitiva. Logicamente come da Decreto, tutte le gare saranno disputate a porte chiuse. Si ripartirà quindi con la 26a giornata, ma come era la situazione prima dello stop? In questo articolo riporteremo tutto ciò che c’è da sapere sulla Bundesliga.

La situazione prima dello stop: Bayern al comando

Fino a prima dello stop la Bundesliga è stato uno dei campionati più incerti in Europa, anche se nelle ultime giornate il Bayern Monaco aveva ripreso un buon ritmo fino a raggiungere la vetta della classifica con 55 punti, 4 in più del Borussia Dortmund e 5 sul Lipsia.

I bavaresi così come i gialloneri sono arrivati alla sospensione con 4 successi consecutivi, mentre ha frenato leggermente il Lipsia a causa di 2 pareggi di fila.

Tutto comunque ancora molto incerto, sia per la lotta al titolo, sia per quanto riguarda i posti in Champions ed Europa League. Tra la prima e la quinta le squadre sono racchiuse in 8 punti, mentre lo Schalke 6° è distanziato di 10 punti dal 5° posto.

Molto più delineata la classifica in basso con il Paderbon ultimo già rassegnato alla retrocessione, avendo conquistato in 25 gare solo 16 punti, dieci in meno del Mainz, prima squadra fuori dal giro retrocessione.

Anche una nobile del calcio tedesco come il Werder Brema è in caduta libera con 18 punti, mentre la terzultima è il Dusseldorf, che però con 22 punti può ancora sperare di salvarsi.

Le premesse per un finale di stagione emozionante e spettacolare ci sono tutte.

La Classifica della Bundesliga aggiornata alla 25a giornata

Entriamo ora nel dettaglio riportando la classifica della Bundesliga aggiornata alla 25a giornata, l’ultima giocata prima della sospensione forzata:

Bayern Monaco: 55 Punti Borussia Dortmund: 51 Punti Lipsia: 50 Punti Monchengladbach: 49 Punti Leverkusen: 47 Punti Schalke: 37 Punti Wolfsburg: 36 Punti Friburgo: 36 Punti Hoffenheim: 35 Punti Colonia: 32 Punti Union Berlino: 30 Punti Francoforte: 28 Punti Herta: 28 Punti Augsburg: 27 Punti Mainz: 26 Punti Dusseldorf: 22 Punti Werder: 18 Punti Paderbon: 16 Punti

Risultati 25a giornata Bundesliga

Di seguito i risultati della 25a giornata, l’ultima disputata in Bundesliga:

Mainz – Dusseldorf: 1-1

Bayern – Augsburg: 2-0

Monchengladbach – Borussia Dortmund: 1-2

Friburgo – Union Berlino: 3-1

Herta – Werder: 2-2

Leverkusen – Francoforte: 4-0

Schalke – Hoffenheim: 1-1

Wolfsburg – Lipsia: 0-0

Paderbon – Colonia: 1-2

Bundesliga: ultime notizie

Parte la settimana che porta al ritorno in campo con tutte le squadre obbligate alla quarantena. Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Wolfsburg, hanno scelto degli hotel in città per la quarantena, mentre altre squadre si sono appoggiate alle strutture nei pressi dei rispettivi stadi, vedi Schalke e Moenchengladbach, altre società ancora hanno preferito soluzioni più periferiche, è il caso di Bayer Leverkusen, Union Berlino e Paderborn.

Le regole da rispettare sono molto rigide, infatti è obbligatorio l’uso delle mascherine negli spazi comuni, obbligatoria la distanza tra tavoli quando si pranza e si cena, stanze singole per tutti.

Buone notizie per il Colonia, i due calciatori colpiti dal virus Jakobs e Hauptmann sono guariti, ma dovranno restare isolati fino a giovedì, poi saranno arruolabili per la gara di sabato.