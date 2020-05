Coronavirus – Riapertura Ristoranti, Bar e Parrucchieri – Ecco le ultime novità

Sembra quasi vicino ormai l’ok per la riapertura di ristoranti e bar anche se per tutte le regione saranno con molta probabilità diverse le modalità. Nel vertice tra governo e regioni è stato concordato infatti che dal 18 Maggio potranno riaprire bar, ristoranti e parrucchieri e tale accordo è stato comunicato su Twitter dal governatore della Liguria Giovanni Toti.

“Il Premier Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni nella gestione della Fase 2, avanzata nei giorni scorsi con una lettera dei governatori indirizzata al Premier”. Queste sono state le parole utilizzate da Toti e proprio oggi vi sarà un vertice tra Palazzo Chigi ed i vari Governatori.

Sembra dunque che se l’intesa andrà in porto allora si potrà riaprire ma “su misura”. Infatti inizialmente si dovrà lavorare su base territoriale ovvero in quelle zone in cui il contagio non è elevato. Saranno comunicate in queste ore delle linee guida per riaprire in sicurezza e saranno stilate dall’Inail e dal Consiglio Sanitario.

Il Governo, comunque, avrà in ogni momento la facoltà di poter bloccare tutto nel caso in cui le curve di contagio inizino a risalire come prima.