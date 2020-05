Mahmood – Tutto su di lui – Età e fidanzato

Mahmood continua a riscuotere un forte successo nella musica cantautorale italiana. Merito della sua penna profonda e della popolarità registrata negli ultimi anni. Lo dimostra anche la recente collaborazione con Massimo Pericolo per il brano Moonlight Popolare, distribuito proprio in questi giorni. Si tratta tra l’altro della seconda canzone sfornata dall’artista nel corso del lockdown: la prima è Eternantena, in cui racconta emozioni e gesti ai tempi del Coronavirus.

Non è solo la sua musica tuttavia ad attirare lo sguardo dei fan: Mahmood è fidanzato? I riflettori si accendono spesso sulla vita privata del giovane cantautore, soprattutto alla luce degli articoli di gossip pubblicati lo scorso mese. La sua carriera invece gli permette di essere uno dei protagonisti della puntata di Techetechetè del 16 maggio 2020.

Mahmood – Età e fidanzati

Mahmood nasce a Milano il 12 settembre del ’92 con il nome di Alessandro Mahmoud. Il padre è egiziano, la madre sarda ed è con quest’ultima che l’artista ha vissuto fin da quando i genitori si sono separati. Dopo aver iniziato a studiare canto da piccolissimo, Mahmood ha continuato la sua carriera artistica anche negli anni successivi. Si presenta nel 2012 a X Factor per la categoria Under Uomini sotto la guida di Simona Ventura, ma viene eliminato nella terza puntata dei Live Show. Nel 2015 invece conquista il primo posto ad Arena Sanremo e giunge nella kermesse l’anno successivo per le Nuove Proposte, che lo premia con un quarto posto. Due anni più tardi arriva secondo a Sanremo Giovani mentre nel 2018 vince il Music Festival con il singolo Uramaki. Nello stesso anno vince Sanremo Giovani con la canzone Gioventù Bruciata e l’anno successivo con Soldi per la sezione Big.

Sono almeno due i fidanzati di Mahmood noti alla stampa: il primo è Lorenzo Tobia Marcucci, paparazzato con il cantautore l’anno scorso. Secondo i ben informati, fra i due la relazione sarebbe durata diverso tempo. Negli ultimi tempi invece si mormora che il nuovo fidanzato di Mahmood sia Gabriele Esposito. Un volto noto per i fan di Amici di Maria DeFilippi: il ballerino e l’artista sono stati paparazzati in atteggiamenti teneri dal settimanale Chi. Si tratta tuttavia solo di ipotesi mai confermate dai diretti interessati: il cantautore ha ribadito a più riprese di non sentire l’esigenza di fare coming out.