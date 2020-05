Francesco Gabbani – Tutto su di lui – Età e fidanzata

Francesco Gabbani è uno dei volti più gettonati della musica italiana di questi ultimi anni. Merito della sua doppia vittoria al Festival di Sanremo: nel 2015 con il brano Amen e per la categoria Nuove Proposte, l’anno successivo con Occidentali’s Karma. Quest’ultimo gli ha dato la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest del 2017 e per questo motivo è al centro della puntata di Techetechetè del 16 maggio 2020.

Francesco Gabbani intanto continua a riscuotere un forte successo anche nelle vendite. Anche se nella scorsa edizione della kermesse si è classificato solo secondo con la sua Viceversa. Scopriamo però tutto su Gabbani, l’età e le compagne che lo hanno affiancato in questi anni.

Francesco Gabbani – Età e fidanzate

Francesco Gabbani nasce a Carrara il 9 settembre dell’82 e il suo ingresso nella musica avviene già allora. I genitori infatti sono proprietari di un negozio di strumenti musicali e a soli 4 anni inizia già a suonare la batteria. Cinque anni più tardi invece imbraccia la chitarra, poi studia basso e pianoforte. Il suo primo contratto discografico risale invece ai suoi 18 anni, quando registra l’album d’esordio Trikobalto con Marco Baroni e Alex Neri. Il suo primo album da solista esce invece nel 2014, Greitist Iz, un anno prima del suo debutto a Sanremo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la prima fidanzata di Francesco Gabbani nota alla stampa è Dalila Iardella. Una relazione durata anni e molto travagliata, come rivelato dal cantautore a Dipiù, ma che non ha impedito ai due di andare a convivere per alcuni anni. Nel 2020 però l’artista annuncia in occasione di Sanremo di avere un’altra fidanzata, Giulia, che gli ha permesso di scrivere il singolo con cui ha partecipato alla categoria Big. Di lei tuttavia non sappiamo altro che il nome, visto che per volontà di entrambi il legame che li unisce è protetto dalla loro riservatezza.