Che tempo che fa – Anticipazioni 17 maggio 2020 – Ospiti

Che tempo che fa ritorna su Rai 1 nella prima serata di oggi, 17 maggio 2020. In studio verranno accolti diversi volti noti del mondo della politica, dello spettacolo e della musica. Al centro della scena una vera e propria icona della musica internazionale: il Premio Oscar John Legend. Guidata ancora una volta da Fabio Fazio, la nuova puntata promette uno sguardo alla scena politica attuale, ma anche interventi leggeri grazie a tanti comici pronti a fare delle incursioni.

Le anticipazioni di Che tempo che fa sottolineano che si parlerà anche di emergenza sanitaria grazie alla presenza del virologo Roberto Burioni e del direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione Generale del San Raffaele, Alberto Zangrillo. Continua a leggere l’articolo per scoprire tutti gli ospiti di questa sera.

Che tempo che fa – Antipazioni e ospiti 17 maggio

Chi ci sarà nello studio di Che tempo che fa? Sia nel preserale con Che tempo che farà sia nello show principale verrà dato ampio spazio all’emergenza Coronavirus. John Legend invece interverrà in esclusiva, mentre si affiancheranno al conduttore alcuni degli ospiti più assidui del programma. Da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerback fino a Nino Frassica, Ale e Franz e Gigi Marzullo. Senza dimenticare il buffo Mago Forest. Lo spazio dedicato alla politica verrà guidato invece da Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale. Dal lato opposto, per la satira politica, Ian McEwan parlerà del suo ultimo libro Lo scarafaggio.

Anche Massimo D’Alema sarà presto nelle librerie italiane: il prossimo 21 maggio verrà rilasciato il suo Grande è la confusione sotto il cielo. Così come Chiara Amirante, che parlerà del suo libro Dio è gioia. Papa Francesco incontra Nuovi Orizzonti. Le anticipazioni di Che tempo che fa confermano la presenza di Carlo Verdelli, Enrico Brignano, Paolo Maldini, Ilaria D’Amico e Neri Marcorè. Saranno presenti inoltre Roberto Burioni e Alberto Zangrillo per ilmondo della Medicina. Oltre al direttore di Anestesia e Terapia Intensiva dell’Humanitas di Rozzano, Maurizio Cecconi. Emiliano Guanella sarà invece in collegamento dal Brasile, mentre per lo sguardo sul mondo sarà a cura di Antonio Di Bella, direttore di Rai News.