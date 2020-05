Film Stasera in Tv – Scontro tra titani – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Scontro tra titani. Produzione statunitense del 2010, per la regia di Louis Leterrier, con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes. La pellicola è il remake di Scontro di titani del 1981, ed è ispirato al mito greco dell’eroe Perseo. È un po’ distante dalla realtà mitologica, e per esigenze di copione sono stati modificati alcuni avvenimenti e inseriti personaggi che poco hanno a che fare con il film originale.

Scontro tra titani – Trama

Ade, il re degli inferi, vuole impossessarsi del potere che ha il padre di tutti gli dei, Zeus. Così Ade arruola tutte le forze oscure degli inferi per conquistare i poteri di Zeus. Perseo, figlio mortale del capo supremo dell’Olimpo, si mette sulle tracce di Ade per bloccarlo. Inizia così una vera e propria battaglia le varie divinità che rischia di portare alla distruzione intera della Terra. Perseo, con l’aiuto del suo cavallo alato Pegaso, è l’unico che può fermare lo scontro tra titani. Per falo però deve affrontare creature mostruose, come Medusa, Calibos, le arpie e scorpioni giganti.

Scontro tra titani – Trailer Video

Scontro tra titani – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Clash of the Titans

Genere: Azione, Fantastico

Durata: 2h

Anno: 2010

Paese: USA, UK

Regia: Louis Leterrier

Cast: Sam Worthington, Liam Neeson,Gemma Arterton, Alexa Davalos, Ralph Fiennes, Izabella Miko, Nicholas Hoult, Danny Huston, Mads Mikkelsen, Jason Flemyng

Scontro tra titani – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Italia 1, (canale 6 del digitale terrestre, anche 506 in HD), alle ore 21.30 di oggi, mercoledì 20 Maggio 2020. La programmazione di Italia 1 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con CSI – Scena del crimine.