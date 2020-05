Follettina Creation – Tutto su di lei – Età e nome reale

Follettina Creation è ormai nota a tutto il popolo di Youtube e non solo. Dopo essere sbarcata sulla piattaforma online ed essere diventata un’icona trash, Follettina è riuscita a conquistare il pubblico italiano grazie alle sue ospitate televisive. Abbiamo potuto vederla da Barbara d’Urso, ma anche a Ciao Darwin 8.

Follettina Creation infatti ha partecipato al programma in occasione della sfida Web Vs TV. Poi è ritornata in occasione dei Darwin di Donatello per consegnare il premio Mister Darwin. Il siparietto con il padrone di casa non è mancato, come si può facilmente immaginare.

Follettina Creation – Chi è?

Il vero nome di Follettina Creation è Maria Grazia Catalano. La youtuber siciliana è comparsa diversi anni fa sul social network ed è riuscita a raccogliere milioni di fan al suo cospetto. Come dice il suo alias, Follettina ha iniziato a creare video mostrando le proprie creazioni. Poi, dato il seguito sempre più crescente, ha iniziato a condividere momenti di vita quotidiana. Spesso è finita al centro delle polemiche, soprattutto quando ha messo a disposizione degli ammiratori la possibilità di inviarle dei regali. Poi mostrati ovviamente nelle clip caricate all’interno del suo canale.

Gli haters si sono fatti spesso sentire fra i commenti e in più di un’occasione Follettina Creation ha deciso di prendere le distanze dalle critiche. Tutto questo però non ha impedito ai suoi contenuti di diventare virali: la youtuber classe 1980 è riuscita a farsi un nome ed è approdata anche nei programmi della d’Urso. Dopo la sua partecipazione a Ciao Darwin 8, è stata convocata anche per far parte dello staff di Avanti un altro. Ai Darwin di Donatello invece non l’abbiamo vista come concorrente in gara, ma per consegnare il premio Mister Darwin a Filip Simaz. Intanto Follettina ha fatto perdere le sue tracce: da tempo non compare più online, forse per via della sua decisione di dedicarsi con maggior forza alla fede.