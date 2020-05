Gli uomini più tranquilli dello Zodiaco: ecco chi sono

Ci sono persone che hanno un temperamento aggressivo, chiassoso e nettamente irritante mentre altre sono maggiormente calme e assertive. In questo articolo scopriremo nella maniera particolare quali sono gli uomini più tranquilli dello Zodiaco.

L’Acquario

L‘Acquario è il rilassato per eccellenza e fa parte a pieno titolo degli uomini più tranquilli dello Zodiaco. All’uomo Acquario non importa niente di nulla delle cose o delle persone che gli stanno intorno. Veramente, accanto a lui può scoppiare una guerra ma è talmente tranquillo che può non accorgersene. Sembra cieco e sordo! L’Acquario è il menefreghista dello Zodiaco, vive alla giornata e per i suoi interessi, non gli importa cosa le persone pensano di lui e soprattutto se sono disturbate dal suo comportamento. L’Acquario persevera nel mandare avanti la sua quiete. L’unica cosa che può farlo agitare sono i problemi sul lavoro.

Il Pesci

Tra gli uomini più tranquilli dello Zodiaco troviamo quelli del segno dei Pesci. Gli uomini Pesci sono romantici e idealisti, sono empatici e non portati all’aggressività. Amano molto rilassarsi e fantasticare, entrare in uno stato di calma e di quiete. L’elemento acqua in loro è calmo, come un torrente limpido. Gli uomini nati sotto il segno zodiacale dei Pesci non sono portati a fare la guerra e ad avere discussioni con il prossimo.

Il Sagittario

Un altro rilassato è il Sagittario. Tra gli uomini più tranquilli dello Zodiaco, il Sagittario è un ottimista positivo, che non perde mai la calma neanche quando le situazioni diventano difficili da gestire. Gli uomini del Sagittario affrontano la vita a testa alta e con un sorriso, sanno che i problemi si affrontano e si risolvono, non serve agitarsi, a tutto c’è una soluzione. L’agitazione non giova a nulla e chi si arrabbia è sempre perdente. I Sagittario certamente perdenti non lo sono.

Il Capricorno

Un altro tipo tranquillo è il Capricorno. Ben lontano dai viaggi mentali, dai tormenti passionali o da tutto quello che può far agitare il corpo e la psiche, l’uomo Capricorno è un muro di gomma su cui rimbalzano le esagitazioni e le emozioni altrui, da cui non è minimamente toccato. L’uomo Capricorno non si fa turbare da inutili dispute o tormenti, prosegue dritto per la sua strada senza fare una piega.

Il Bilancia

Tra gli uomini più tranquilli dello Zodiaco c’è il Bilancia, che certamente non ama i comportamenti portati agli eccessi dato che è costantemente alla ricerca di tutto ciò che è equilibrato. Tranquillo e in equilibrio con le proprie emozioni, l’uomo Bilancia in pubblico non perde mai la calma anche perché teme la negatività del giudizio altrui. Dentro di sé però a volte può covare qualche tormento.