Ciao Darwin 7 – Bucatini Vs Integratori – Chi ha vinto

Ciao Darwin 7 ritorna in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi con la seconda puntata. Bucatini Vs Integratori è la sfida che metterà a confronto le due squadre grazie ai giorni previsti nello show. La differenza fra i due team è semplice: i primi amano la cucina tradizionale e non sono amanti della dieta. I secondi invece preferiscono puntare tutto sulla dietologia e mantenersi in forma.

La seconda puntata di Ciao Darwin 7 vedrà alla guida Francesca Cipriani e Maddalena Corvaglia. Saranno loro le Capitane e simbolo dei rispettivi team. Una puntata emozionante e da non perdere, soprattutto perchè è in questo appuntamento che è sbucato uno dei personaggi più amati dello show: Francesco Nozzolino.

Ciao Darwin 7 – Bucatini Vs Integratori

Le prove di Ciao Darwin 7 sono sempre le stesse: Macchina del tempo in prima linea che vedrà due concorrenti ripercorrere alcune tappe della storia mondiale. Non mancherà la sfilata di moda con tutti gli outfit per ogni squadra. Così come la prova coraggio, che vedrà le due Capitane affrontare le loro più recondite paure. In particolare, dovranno superare una teca trasparente in cui sono presenti serpenti, scarafaggi e topi. Nell’ultima sfida ci sarà invece il Cilindrone, una prova eliminata nel corso dell’edizione successiva.

In A spasso nel tempo in particolare, sarà Nozzolino a mostrare tutta la propria simpatia. Tanta carne sul fuoco per gli amanti del trash e anche per chi è alla ricerca di una risata. Il concorrente poi diventerà persino uno dei membri di Avanti un altro!, a conferma della popolarità ottenuta. La sfida Bucatini Vs Integratori di Ciao Darwin 7 però verrà vinta dalla seconda squadra. Anche per via del fallimento registrato durante il Genodrome. Puoi rivedere invece il video del primo appuntamento del programma direttamente su Mediaset Play. Per accedere al portale, non dimenticarti di registrarti con i tuoi dati oppure con il tuo profilo social.