Mario Biondi – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Mario Biondi e la sua voce sono ormai entrati nella storia della musica italiana. Agli occhi di molti, il cantautore appare infatti come il Barry White dello Stivale. Una carriera piena di successi e una famiglia piuttosto allargata.

Non è una novità: Mario Biondi ha nove figli e la più piccolina è nata proprio pochissimi giorni fa. Un’altra erede per la casa dell’artista: a 49 anni, il siciliano si conferma anche super papà dell’anno.

Mario Biondi – Età, compagne e figli

Mario Biondi nasce a Catania il 28 gennaio del ’71 con il nome di Mario Ranno e inizia ad occuparsi di musica dai 12 anni in poi. Il padre Giuseppe Ranno gli permette infatti di vivere delle esperienze in giro per l’Italia e imparare alla perfezione l’inglese. Mario inizia a cantare in lingua e nell’88 diventa la spalla di Ray Charles e altri artisti di punta. Coltiva il suo amore per la musica soul e nel 2004 pubblica il singolo This Is What You Are che lo consacra alla gloria. Tre anni più tardi lo troviamo invece al Festival di Sanremo con il brano Amami per sempre, al fianco dell’autrice Amalia Gré. Nel 2008 invece viene reclutato dalla Walt Disney per il remake del celebre film animato Gli Aristogatti.

L’intensa vita privata di Mario Biondi invece sottolinea come ancora prima dei 50 anni abbia collezionato un matrimonio e diverse relazioni importanti. I primi sei figli infatti sono nati durante il suo matrimonio con Monica Farina, anche se il loro legame si è spezzato molto presto. A Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario si è aggiunta poi Mia, nata nel 2015 dalla relazione fra il cantante e Giorgia Alberello. Un anno più tardi nasce invece Mil, il primo figlio con l’attuale compagna, che ha dato alla luce da poco anche la piccola Matilda. Non conosciamo invece il nome della donna che al momento sta al fianco del crooner.