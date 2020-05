By

Con chi vai d’accordo? Con chi sei compatibile in amore? Con chi potresti intrecciare una relazione sentimentale positiva? Scoprilo leggendo questo articolo sui segni zodiacali compatibili: ecco chi è il tuo partner perfetto.

Ariete

Sei dell’Ariete e vuoi scoprire il tuo partner perfetto? E’ il Toro, ideale per te che sei un segno di fuoco forte ed energico, impulsivo e impaziente. Il Toro sa comprenderti e tenerti a freno, inoltre è molto passionale, cosa che a te piace.

Toro

Sei del Toro e vuoi scoprire il tuo partner perfetto? Se hai letto quello dell’Ariete avrai capito che sei tu quindi lui è quello perfetto per te. Il Toro concreto e tenace, possessivo e geloso è perfetto con l’Ariete, vivace e sempre in movimento.

Gemelli

Segni zodiacali compatibili: ecco chi è il partner perfetto dei Gemelli. I Gemelli sono ribelli e non amano le costrizioni, sono attratti dall’imprevedibile e chi può essere più imprevedibile dello Scorpione? Ecco il loro partner perfetto.

Cancro

Segni zodiacali compatibili: ecco chi è il partner perfetto per il segno del Cancro. È il Toro, con il quale ha una grande intesa e con cui condivide i valori e l’attaccamento alla famiglia.

Leone

Sei del Leone e vuoi capire con chi sei compatibile in amore? La Bilancia è il partner perfetto per te, capace di lodarti e mettere a freno la tua irruenza e di soddisfare il tuo bisogno estremo di coccole.

Vergine

Per i nati del segno zodiacale della Vergine il partner perfetto è quello dell’Acquario, con cui trova la massima intesa. L’Acquario è libero e indipendente, non corre dietro alla Vergine che lo apprezza quindi gli si attacca.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono perfettamente compatibili con il Sagittario, con cui hanno una grande intesa e molti interessi in comune.

Scorpione

Lo Scorpione ha una grande intesa con i Gemelli, che amano essere sorpresi da tutto ciò che imprevedibile e misterioso, proprio come lo Scorpione.

Sagittario

Il Sagittario è perfetto in coppia con la Bilancia. I due segni hanno una grande compatibilità sentimentale, vanno molto d’accordo sia come amici che come amanti.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone schive, riservate, che non mostrano apertamente i loro sentimenti. Per loro ci vuole un partner misurato come la Bilancia, con cui vanno molto d’accordo.

Acquario

L’Acquario è libero, fantasioso e creativo. Per lui il partner ideale è il Gemelli, anch’esso delle stesse vedute.

Pesci

I nati del segno zodiacale dei Pesci sono romantici, sentimentali, timidi, di buon carattere. Il partner perfetto per loro è la Bilancia, che apprezza molto il romanticismo, gli ideali e i sogni.