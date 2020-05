Silvia Toffanin – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Silvia Toffanin è ormai una delle regine del piccolo schermo. Soprattutto per quanto riguarda il sabato pomeriggio di Canale 5: con Verissimo, raccoglie interviste e dichiarazioni da parte dei volti noti dello spettacolo italiano. Di strada ne ha fatta davvero tanta e la sua abilità nel guidare le chiacchierate in studio ha spinto presto i fan a chiedersi se otterrà il comando di un altro programma.

Per adesso Silvia Toffanin non lascia trasparire nulla sui progetti futuri. Da quanto ne sappiamo, sarà ancora a lungo il volto del suo show di punta. Anche se nel corso del tempo ha avuto modo di partecipare ad altre iniziative, sempre come presentatrice.

Silvia Toffanin – Età, marito e figli

Silvia Toffanin nasce il 26 ottobre del ’79 a Bassano del Grappa. Cresce però a Cartigliano e inizia ad interessarsi al mondo della moda. Nel ’97 partecipa infatti a Miss Italia e arriva fino alle finali. Tre anni più tardi la vediamo invece nella rete ammiraglia di Mediaset con il ruolo di letterina per il programma Passaparola di Gerry Scotti. Rimane negli studios fino al 2002 e al tempo stesso partecipa allo show Mosquito su Italia 1. Il debutto come conduttrice avviene quello stesso anno grazie a Nonsolomoda: il successo è immediato e Silvia viene confermata per sette edizioni consecutive. Nel 2003 però partecipa come inviata anche a Popstars, un talent show condotto da Enrico Papi.

Nel 2004 si iscrive all’albo dei giornalisti e si laurea tre anni più tardi all’Università Cattolica, facoltà di Lingue e Letterature straniere. Al tempo stesso cura una rubrica dedicata alla moda all’interno di Verissimo, all’epoca condotto da Paola Perego. Eredita quindi il testimone del programma nel 2006 e ne diventa conduttrice. La5 la sceglie invece come giuria per il talent Fashion Style nel 2013, mentre due anni più tardi la troviamo alla guida del Concerto di Natale con Alvin. Il nome del marito di Silvia Toffanin è noto a tutti: si tratta di Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex Cavaliere e vicepresidente di Mediaset. I due hanno dato allaluce due figli: Lorenzo Mattia (2010) e Sofia Valentina (2015).