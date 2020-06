DIRETTA 2 GIUGNO – Le Frecce tricolori arrivano a Roma – VIDEO RAI

DIRETTA Frecce Tricolori – E’ previsto per le 9:30 di questa mattina il ritorno a Roma delle frecce tricolori che in questi giorni hanno fatto il giro della Penisola per ricordare a tutti quanto sia importante l’unione e, soprattutto, quanto sia importante la nostra Repubblica.

Proprio in occasione della festa della Repubblica è previsto l’arrivo delle frecce tricolori a Roma e l’evento sarà trasmesso in diretta tv ma anche in streaming. Come sempre infatti sul nostro sito potrai trovare la diretta video delle Frecce Tricolori a partire dalle 8:55 di questa mattina, 2 Giugno 2020.

DIRETTA VIDEO – Frecce tricolori a Roma

Come abbiamo già scritto l’evento sarà trasmesso in diretta TV e proprio qui sotto potrai trovare il video ufficiale del ritorno delle frecce tricolori a Roma.