Le stelle possono aiutarci a capire molto della personalità di ciascuno dei dodici segni zodiacali, anche i loro gusti cinematografici. I film preferiti da ogni segno dello Zodiaco: ecco la lista.

Ariete

Ai nati dell’Ariete piacciono i film d’azione. In particolare possono essere interessati alla filmografia di Vin Diesel quindi sono attratti da film come Fast and Furious e The Chronicles of Riddick. Ottimo per loro anche il bellissimo e avvincente San Andreas con The Rock alias Dwayne Johnson.

Toro

Il Toro è uno con i piedi per terra. Per lui sono ideali i film biografici come il bellissimo e commovente La Teoria del Tutto.

Gemelli

I Gemelli sono appassionati di fumetti per cui i loro film preferiti sono quelli della Marvel: Avengers Endgame, Spider-Man Homecoming, Ant-Man. Ora stanno aspettando di andare a vedere Black Widow.

Cancro

Il Cancro è un drammatico sentimentale e a lui piacciono i film di quel genere, dove c’è sempre qualche lacrima da tirare fuori e qualche lezione di vita da imparare. Tra i film preferiti delle persone nate sotto il segno zodiacale del Cancro dunque ci sono Io prima di te e La vita di Adele.

Leone

Il Leone è un tipo avventuroso. Al cinema per lui l’ideale è la saga di Jumanji, Jumanji – Benvenuti nella giungla e l’ultimo Jumanji: The Next Level.

Vergine

I nati del segno zodiacale della Vergine sono metodici e razionali. A loro piacciono i thriller mistery come Uomini che odiano le donne, film tratto dal libro best seller.

Bilancia

La Bilancia tende a fare amicizia con persone non convenzionali e stravaganti. I suoi film preferiti sono le commedie francesi come Il Favoloso Mondo di Amélie dove la protagonista è sicuramente una ragazza bizzarra.

Scorpione

Per il passionale Scorpione non ci sono dubbi: la sua opera cinematografica preferita è la Trilogia delle Cinquanta Sfumature ovvero i tre film Cinquanta sfumature di Grigio, Cinquanta sfumature di Rosso, Cinquanta sfumature di Nero.

Sagittario

Al Sagittario piace la fantascienza. Per lui è impossibile perdere i film della saga di Star Wars e li rivede tutti più volte.

Capricorno

Il Capricorno è un tradizionalista e per lui il massimo sono i film di guerra in ogni forma: da quelli vecchi in bianco e nero alle opere più moderne come Dunkirk.

Acquario

L’Acquario è uno che non si spaventa per cui regge benissimo il genere horror. Tra i suoi film preferiti la saga di IT, The Conjuring, Annabelle, Saw l’Enigmista.

Pesci

I Pesci sono i romanticoni dello Zodiaco. Uno dei loro film preferiti è il bellissimo A Star is Born con Lady Gaga e Bradley Cooper, che li hanno fatti sognare alla cerimonia degli Oscar con l’intesa di cui sono stati capaci.