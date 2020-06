Calciomercato Inter – Moses, Borja e Joao Mario, le ultime notizie sui tre

Mentre il calcio giocato sta finalmente per ripartire le squadre sono già impegnate anche sul prossimo futuro e questo è anche il caso dell’Inter, che deve decidere sul futuro di alcuni calciatori dopo essere riuscito a piazzare Icardi a titolo definitivo al PSG.

Calciomercato Inter: futuro in bilico per Moses

Victor Moses è arrivato in nerazzurro fortemente voluto da Conte, ma le sue prestazioni non hanno del tutto convinto la società e nemmeno il tecnico, che molto di più si aspettava dal nigeriano prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni dal Chelsea.

Moses è stato oscurato dall’ottima stagione disputata da Candreva e da gennaio fino allo stop ha totalizzato 3 presenze in campionato, 2 in Europa League e 2 in Coppa Italia, per una somma di 359 minuti giocati. Troppo poco per essere considerato un punto fermo del futuro, proprio per questo la società sta cercando di chiedere uno sconto al Chelsea sul costo del cartellino e se così non dovesse essere appare molto difficile il riscatto del calciatore.

Calciomercato Inter: Borja Valero prossimo all’addio

Borja Valero è molto vicino all’addio, infatti a 35 anni non rientra nei piani futuri dell’Inter anche se il procuratore del calciatore spagnolo ha cercato di lasciare una porticina aperta sperando in un rinnovo, che però quasi sicuramente non arriverà.

Marotta ha inserito lo spagnolo nella lista dei partenti, l’ex Fiorentina è stato sempre un calciatore molto professionale ed ha accettato negli anni in silenzio le scelte degli allenatori, ma vista la sua carta d’identità e i continui infortuni che lo perseguitano, l’Inter lo lascerà partire.

La speranza di Borja è quella almeno di trovare un’altra sistemazione italiana, dove poter chiudere la sua brillante carriera.

Joao Mario resta alla Lokomotiv Mosca: è quasi ufficiale

Intanto l’Inter ha risolto la situazione riguardante il portoghese Joao Mario, il quale resterà in prestito ai russi della Lokomotiv Mosca per un altro anno.

Manca solo l’ufficialità, ma da fonti molto vicine alla squadra russa l’accordo sembra ormai definito, anche perchè a spingere per questa soluzione è stato lo stesso calciatore, che in Russia ha ritrovato lo smalto perso con la maglia nerazzurra. A giorni dunque è attesa l’ufficialità dell’operazione.