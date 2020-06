Che Dio Ci Aiuti 5 – Cast e personaggi – Trama e anticipazioni

Che Dio Ci Aiuti 5 ritorna con le repliche nella prima serata di Rai 1 di oggi, 4 giugno 2020. Ritroveremo Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, pronta a risolvere i tanti misteri che avvolgeranno il Convento. Non mancheranno gli scontri e i problemi sentimentali: chi ritroveremo nella fiction?

Che Dio Ci Aiuti 5 ci regala il ritorno di tanti volti già conosciuti nei precedenti capitoli. Non solo Valeria Fabrizi, nei panni dell’immancabile suor Costanza, ma anche altri artisti che comporranno il cast. Alcuni già conosciuti ed altri volti inediti: scopriamo nel dettaglio di chi stiamo parlando.

Che Dio Ci Aiuti 5 – Cast e personaggi

Uno dei personaggi più amati dello show è Azzurra: ha il volto di Francesca Chillemi e come sappiamo è una ragazza madre molto attenta alla moda ed eccentrica. La sua migliore amica, Valentina (Arianna Montefiori), vive invece un momento drammatico e sembra essersi allontanata dal dottor Gabriele (Cristiano Caccamo), anche se i due si amano ancora. E poi c’è Nico (Gianmarco Saurino), l’avvocato che vive ormai nel Convento e che aiuta le suore a gestire i loro affari. Anche se presto entrerà in contrasto con la protagonista, più impicciona che mai. Fra i personaggi ricorrenti di Che Dio Ci Aiuti 5 troveremo anche Ginevra (Simonetta Colombu), una novizia che ha ancora le idee confuse in fatto di religione e che si troverà di fronte ad un importante bivio da superare.

Che Dio Ci Aiuti 5 – Trama e anticipazioni

La morte di Guido ha lasciato l’amato in bocca ad Azzurra: la ragazza ha deciso di vendere il Convento e trasformarlo in hotel. Suor Angela le chiede di rallentare la vendita e riflettere sul futuro, mentre Ginevra chiede a Nico di darle un bacio. La ragazza non gli rivelerà subito di essere la nuova novizia che presto prenderà i voti. La sua richiesta infatti nasconde una curiosità che ha scelto di togliersi prima di consacrarsi alla fede: com’è baciare un uomo? Intanto, Valentina viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Si è davvero gettata dalla finestra di casa? Oppure dietro a questo giallo c’è qualcosa di più? Suor Angela e Azzurra si attiveranno per scoprire la verità. Secondo le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 5, Valentina cadrà in coma e come un Principe Azzurro, Gabriele le darà un bacio che si rivelerà fatale.