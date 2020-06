Napoli-Inter: pronostico e dove vederla in tv e streaming

Napoli-Inter sarà una partita aperta ad ogni risultato soprattutto dopo il lungo periodo di stop dal quale vengono le due squadre. La condizione fisica sarà approssimativa e potrebbero essere le 5 sostituzioni a risultare decisive.

Napoli-Inter: Il nostro pronostico

Abbiamo appena accennato che sarà una gara molto insidiosa ed imprevedibile, perchè l’Inter sarà costretta ad attaccare per provare a capovolgere la sconfitta dell’andata, mentre il Napoli in teoria potrebbe anche tentare di tenere i ritmi bassi per portare in porto la prestigiosa qualificazione.

Non crediamo comunque assolutamente che gli azzurri giocheranno al risparmio, anzi, vorranno mettere in campo tantissima grinta per regalare una gioia al proprio tecnico dopo il gravissimo lutto che lo ha colpito nei giorni scorsi, d’altro canto l’Inter può contare su una coppia d’attacco che ha già punito gli azzurri al San Paolo in campionato.

Tenendo conto di questi fattori consigliamo il segno 1 + Gol

Napoli-Inter: dove vederla in tv e streaming

La partita Napoli-Inter andrà in scena sabato 13 giugno alle ore 21:00 e sarà trasmessa su Rai 1. Inoltre potrete vedere il match anche in diretta streaming su RaiPlay ed anche su www.giornal.it dove sarà inserita la diretta della partita.