Le persone del segno zodiacale del Toro hanno tanti pregi e un credo di vita ammirevole ma presentano anche caratteristiche alquanto fastidiose, soprattutto per chi deve vivere con loro. Quali sono i difetti di un Toro? Ecco la lista.

1. La tirchieria

Un grande difetto dei nati sotto il segno del Toro è quello della tirchieria portata agli estremi. I nati del Toro sono dei veri taccagni, che indossano sempre gli stessi vestiti pur di risparmiare e di non spendere per rifarsi il guardaroba. I nati del segno zodiacale del Toro non hanno mai contanti nel portafoglio ma solo carte di credito che, certamente, non possono usare per pagarvi un caffè da 1 euro. I Toro se vi offrono da bere vi portano alla fontana. Ma non dovete compiangerli perché tutta questa tirchieria non nasce dall’indigenza, anzi: i Toro hanno spesso un lavoro fisso, una posizione ben consolidata, una casa di proprietà e un solido conto in banca. Sono tirchi e basta.

2. La gelosia

I nati sotto il segno del Toro sono persone troppo gelose. I Toro sono troppo possessivi, controllano il partner e non vogliono che si vesta in un certo modo a loro non gradito per uscire. I Toro facendo così rischiano di rendersi soffocanti all’interno della coppia e di far scappare il compagno lontano da loro a gambe levate.

3. L’essere vendicativo

Quali sono i difetti del Toro? Sicuramente l’essere un segno particolarmente vendicativo. Portare rancore fa male a sé stessi e agli altri. Perché avvelenarsi la vita per un torto subito? Il Toro questo non lo capisce per cui si mostra molto vendicativo. Se il campo poi è quello sentimentale sono guai: se il Toro si rende conto di essere stato tradito la sua furia si scatena. Si arrabbia con foga, grida insulti cattivi e, da quel momento in avanti, non penserà ad altro che a vendicarsi, non importa come e quando, ma riuscirà a restituire l’amara moneta a chi ha tradito la sua fiducia.

4. La pigrizia

Quali sono i difetti di un Toro? Ecco il quarto della lista: la pigrizia. I Toro sono persone lente, che hanno i loro tempi. Tendono ad essere sempre in ritardo agli appuntamenti, cosa che fa arrabbiare molto chi li aspetta puntuale. I nati del segno zodiacale del Toro sono molto pigri e preferirebbero restare costantemente sdraiati sul divano o sulla poltrona di casa piuttosto che uscire a camminare tra la folla. Questo non fa sempre piacere ai loro compagni di vita! I Toro sono lenti anche sul lavoro: pur riuscendo sempre a portare a termine ogni compito a loro assegnato, lo fanno con tutta calma, anche se questo vuol dire fare aspettare gli altri.