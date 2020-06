Sara Shaimi smaschera la gelosia esagerata del suo fidanzato Sonny Di Meo durante la diretta insieme a Raffaella Mennoia. La ex tronista uscita da Uomini e Donne insieme all’ex corteggiatore confessa alcuni suoi difetti e raccontano i loro progetti futuri. Cosa ha in mente la coppia appena uscita dal talk show?

Il percorso di Sara Shaimi ha risentito tantissimo della quarantena che a causa della pandemia ha spinto Uomini e Donne ha chiudere per diversi mesi. Nelle prime settimane di giugno però, la tronista ha così deciso di scegliere chi dei due corteggiatori avrebbe voluto vivere fuori ricadendo su Sonny Di Meo.

Sara Shaimi smaschera la gelosia

Le ultime settimane per Sara e Sonny sono state all’insegna del conoscersi ancora più profondamente. La chiusura del programma infatti, ha spinto i due a non potersi sentire e vedere per più di due mesi, mettendo così in dubbio una scelta finale.

Durante questi ultimi giorni però, la coppia si è mostrata molto felice ma soprattutto contenta di aver preso la decisione di stare insieme nonostante tutto. Durante la giornata di ieri, Raffaella Mennoia ha voluto fare una diretta insieme a loro per aggiornare i fan del programma e della coppia come sta procedendo tra di loro.

La coppia nonostante la loro felicità, sembra voler fare le cose con calma spiegando di non sentirsi in grado di affrontare una convivenza visto il poco tempo passato insieme. Sara ha anche voluto specificare quanto la gelosia di Sonny sia negli ultimi tempi molto peggiorata creando spesso molte discussioni.

Ex corteggiatore troppo geloso

Sara Shaimi durante la diretta con Raffaella Mennoia, ha spiegato la gelosia esagerata che ha Sonny nei suoi confronti, sottolineando quando a volte possano discutere per delle effettive cavolate.

La ex tronista infatti, ha cercando di far capire al suo fidanzato di dover smussare questo suo lato a volte esagerato e ingiustificato che, li fa discutere e litigare molto.

Per quanto riguarda la convivenza, Sara ha affermato di non voler affrettare i tempi, decisa a non andare subito a convivere per cercare ancora di più di conoscere l’ex corteggiatore e il suo carattere per certi versi pesante.