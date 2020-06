Calciomercato Inter, sarà addio con Godin: ecco chi potrebbe prendere il suo posto

By

Calciomercato Inter – La società nerazzurra ha ormai deciso: a fine stagione sarà addio con Godin. L’esperto difensore prelevato dall’Atletico Madrid a parametro zero non ha convinto, non è riuscito ad imporsi nella difesa a tre ideata da Conte, tanto da perdere il posto a scapito del giovane Bastoni.

Godin-Inter: l’addio non sarà doloroso

Godin doveva essere il perno della difesa nerazzurra con la sua esperienza, ma non è riuscito proprio ad integrarsi nel nuovo modulo e avendo 34 anni con un ingaggio di 5 milioni di euro, l’Inter è pronta a lasciarlo partire, così come vuole anche l’esperto uruguaiano, che non si è inserito nel nostro calcio.

Le richieste per il calciatore non mancano, infatti sulle sue tracce ci sono diverse squadre, ma soprattutto c’è il Lione che vorrebbe affidargli le chiavi della difesa. L’Inter che non ha dovuto sborsare nulla per il costo del cartellino è pronta a trattare su basi ragionevoli, anche perchè ha bisogno di liberarsi di un ingaggio che pesa sul bilancio.

Ecco chi è stato individuato per la sostituzione di Godin

La partenza di Godin aprirebbe un vuoto in difesa che bisognerebbe per forza colmare ed in questa ottica la società si è lanciata con prepotenza su Kumbulla del Verona, che quindi arriverebbe a Milano nonostante il sempre più probabile approdo del francese Sarr.

L’Inter vuole cercare di chiudere l’operazione con la società scaligera in tempi rapidi, perchè sul difensore stanno cercando di fiondarsi anche Juventus e Lazio, ma essendosi mossa con largo anticipo rispetto alle altre due società, l’Inter si sente al riparo da eventuali colpi di scena, che comunque va ricordato in passato con la Juventus sono già capitati.