Calciomercato Roma – Sospeso Petrachi, ecco i nomi dei possibili ds. Dzeko, si valuta la cessione

Calciomercato Roma – Nei giorni scorsi c’è stata una dura lite tra il ds Petrachi e il presidente della Roma Pallotta. Il ds aveva detto di non volersi dimettere personalmente e che non si era sentito tutelato dalla società. Oggi il presidente lo ha sospeso dal suo incarico, e quindi si sta trovando una soluzione per portare avanti le trattative.

Calciomercato Roma – i nomi dei sostituti

Come si è già detto, la società è in vendita, vista anche l’elevata somma di debito che bisognerebbe sanare, e quindi momentaneamente il ruolo di ds sarà affidato a Morgan De Sanctis. L’ex portiere di Roma e Napoli, tra le tante, dopo il suo ritiro ha assunto un ruolo dirigenziale proprio con i giallorossi, e al momento potrebbe essere lui, coadiuvato da Baldini, a prendere il posto di Petrachi.

Questa sarebbe una soluzione momentanea, visto che a breve potrebbe esserci una nuova società, e quindi l’ultima parola sarà data a loro. Circolano i primi nomi per il futuro, in cima alla lista ci sarebbe l’attuale ds della Juve Fabio Paratici, ma non è da escludere un ritorno di Walter Sabatini, che lasciò i giallorossi dopo un diverbio proprio con Pallotta. Un’altra alternativa è rappresentata da Ricky Massara, che è in uscita dal Milan.

Vedremo quali decisioni prenderà la nuova società, al momento le trattative del club le porterà avanti l’ex portiere della Serie A.

Calciomercato Roma – si valuta la cessione di Dzeko

Come detto la Roma ha molti debiti da sanare, e quindi, si pensa a qualche cessione eccellente, per iniziare a risanare il bilancio. Dopo l acquisto di Pedro, potrebbero partire sia Under che Kluivert, con il secondo già con le valige in mano. Un altro nome che torna di moda è quello di Edin Dzeko.

Il bosniaco nella passata sessione estiva di mercato era vicinissimo all’Inter, e grazie a Petrachi il numero 9 è rimasto nella capitale. Ma adesso sembra impossibile trattenerlo a Roma, visto l’elevato ingaggio che ha il calciatore. Ci sono varie soluzioni per cercare di trattenere Dzeko in rosa, la prima si tratterebbe di convincere l’attaccante a spalmarsi l’ingaggio fino al 2023, oppure bisognerebbe sacrificare qualche altro gioiello se la Roma vuole ancora tenere in rosa il bosniaco.

Con ogni probabilità Dzeko sarà uno dei nomi caldi anche di questa sessione di mercato, e insieme a lui e a Kluivert, sembrerebbe che anche Zaniolo potrebbe essere uno dei sacrificati per iniziare a sanare qualche debito.