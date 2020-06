Cecilia Zagarrigo mette in riga Carlo | Aria di guai fuori Uomini e Donne

Cecilia Zagarrigo mette in gira Carlo Pietropoli e non perde tempo per lamentarsi di come si comporta a casa. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne è riuscita a farsi scegliere dal tronista che, ha deciso di passare diverse settimane in casa sua. Come è andata la convivenza?

L’ex corteggiatrice dopo aver passato più di due mesi lontana dalla trasmissione, si è ritrovata ad essere la scelta del tronista che, ha confessato di aver pensato a lei costantemente. Durante le lunghe settimane di convivenza a casa di Cecilia, Carlo si è rivelato una persona completamente diversa da quella che tutti pensavano.

Cecilia Zagarrigo mette in gira Carlo

La coppia dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso, ha deciso di trascorrere diverse settimane insieme per testare una futura convivenza e per viversi nella quotidianità dopo i lunghi mesi di assenza. Carlo infatti, ha deciso di passare alche settimane a casa di Cecilia dove, si è dimostrato molto pigro e poco collaborativo.

La ex corteggiatrice infatti, più volte all’interno delle sue storie Instagram ha mostrato quanto Carlo sia pigro durante tutta la giornata insieme. Spesso, l’ex tronista si ritrovava a dormire sul divano durante il pomeriggio o prima di cena. Questo ha spinto i fan a divertirsi e a ridere della coppia che, insieme sembra stare proprio bene. Cecilia Zagarrigo però, ha preso una scelta e mette in riga Carlo per cambiare alcuni lati del suo brusco carattere.

Ex corteggiatrice si lamenta di Carlo

Durante la scorsa settimana, la coppia è stata invitata da Raffaella Mennoia a fare una diretta Instagram per raccontare come sta vivendo le prime prime esperienze insieme.

Un momento molto comico tra i due fidanzati che più volte si sono punzecchiati e hanno riso insieme, fino a quando, Cecilia non ha confessato lati di Carlo che nessuno ancora conosceva.

Un momento che ha lasciato tutti i fan di Uomini e Donne e della stessa coppia sbalorditi. Cecilia Zagarrigo infatti, mette in riga Carlo e racconta a Raffaella cosa fa realmente l’ex tronista: “Non fa niente a casa, è sempre sul divano a dormire. Lui ha riposini per ogni parte della giornata. Stamattina si è svegliato e si è subito riaddormentato, così gli ho tirato un bicchiere d’acqua… ma era poca. Mi ha risposto malissimo!”.