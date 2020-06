Xiaomi Mi TV Stick ottiene la certificazione CEE: l’Amazon Fire Stick avrà un nuovo concorrente

Molto presto il popolare dispositivo dongle di casa Amazon per aggiungere funzionalità smart alle televisioni avrà un nuovo concorrente brandizzato Xiaomi, l’oramai popolare marchio cinese che dopo l’arrivo in Italia di diverse smart tv, intende alzare la posta e presentare l’equivalente del Fire Stick.

Certificazione CEE, pronta la commercializzazione in Europa

Il Mi TV STick (in “gergo tecnico” MDZ-24-AA) ha ottenuto la – ha ottenuto la l’ambita certificazione CEE che ne attesta la libera vendita in Europa, e dopo essere stato annunciato dalla stessa casa produttrice durante un evento in Germania, ora tutto sembra pronto per il lancio in tutto il mondo.

Caratteristiche tecniche

Il Mi TV Stick sarà animato dal SoC Amlogic S905, assistito da 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Avrà Android TV e offrirà 4K HDR, DTS-HD e Dolby Audio. Per quanto riguarda la connettività, ci sarà il Wifi dual band, il Bluetooth 4.2, una porta HDMI ed una USB di tipo C. Non è ancora stata resa nota la data d’uscita ma l’annuncio appare imminente, mentre per quanto riguarda il prezzo non c’è niente di definito ma dovrebbe sbarcare in Europa per una cifra che si aggira tra i 70 e gli 80 euro.