Frasi sull’estate – Le migliori di sabato 20 giugno

Frasi estate. E finalmente la tanto attesa estate è arrivata e con essa il sole e la voglia di mare. Probabilmente quest’anno il desiderio di trascorrere qualche giornata all’aperto è certamente maggiore considerato il lungo periodo di lockdown.

Il mare con i suoi colori e le proprietà benefiche è tanto ambito nella bella stagione quanto la montagna. Il piacevole clima invita a stare all’aria aperta in modo più spensierato e passare in compagnia di amici qualche ora. Ecco una raccolta di frasi che potrai condividere per dare il benvenuto all’estate e ricordare a chi desideri che ci aspetta un periodo all’insegna del divertimento.

Frasi sull’estate – sabato 20 giugno

• Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla. (Ennio Flaiano)

• Quando il cardo fiorisce e da un albero la cicala canora diffonde l’armonioso frinire battendo le ali. È giunto il tempo dell’estate. All’ombra e con il cuore sazio. Beviamo allora il vino generoso godendo del dolce alitare di Zefiro sul viso. (Esiodo)

• L’estate cancella i ricordi proprio come scioglie la neve ma il ghiacciaio è la neve degli inverni lontani è un ricordo d’inverno che non vuole essere dimenticato. (Paolo Cognetti)

• Il cielo grigio e l’aria umida parlano dell’autunno. Qualche timido raggio di sole riscalda il corpo, ma non l’anima che rimane in quiete appunto eppure non desidero i colori dell’estate: mi accedono di vita ma poi mi tradiscono. (Filippo Aloisi)

• Alcune persone seminano in primavera e se ne vanno in estate. Se ti sei impegnato per una stagione arriva vederne la fine, non devi restare per sempre ma almeno resta fino a che sia terminata. (Jim Rohn)

• Gli amori estivi tengo impegnata la nostra mente per un anno intero e rischiano di non farci vivere la bellezza delle altre stagioni. (Salvatore Cutrupi)