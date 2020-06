Frasi sul mare – Le migliori di sabato 20 giugno

Frasi sul mare. Il mare dice subito estate e nonostante sia apprezzabile la usa bellezza anche in inverno, in estate tuffi e sole permettono di goderselo davvero. L’effetto benefico e rilassante che il suo moto ondoso genera permette di sentirsi bene e rilassati.

E poi lo iodio perfetto per grandi e picccini, da preferire così il mare al mattino presto. È il luogo che incanta davvero tutti e a qualsiasi ora della giornata. Quando arriva l‘estate torna il buon umore e il mare è la location perfetta durante il giorno in compagnia degli amici per abbronzarsi e alla sera per cenare. Abbiamo selezionato una raccolta di frasi sul mare che parlano della sua bellezza da poter condividere con chi desideri per fare magari un invito ad una persona cara.

Frasi sul mare – sabato 20 giugno

• Il mare è l’acqua più pura e più impura Per i pesci essa è potabile conserva loro la vita, per gli uomini è imbevibile e esiziale. (Eraclito)

• Fidati del tuo cuore se il mare prende fuoco e vivi per amore anche se le stelle camminano all’indietro (Edward Estlin Cummings)

• Se vuoi costruire una barca non radunare uomini per tagliare legna dividere i compiti partire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito. (Antonie De Saint- Exupery)

• Ridiamo come le montagne non appena di voltiamo le spalle ogni volta che sono sicuro che nessuno li veda. Come il mare che si ostinano a chiamare furioso mentre le tempeste non sono che i suoi sghignazzi punto come le nuvole che se piangono pioggia e solo per il gran ridere. Come il vento che non fa che sganasciarsi e soffia soltanto perché devi riposare il respiro. (Ligabue)

• Sabbia a perdita d’occhio, tra le ultime colline il mare, il mare, nell’aria fredda di un pomeriggio quasi passato e benedetto dal vento che sempre soffia da nord: la spiaggia e il mare. (Alessandro Baricco)