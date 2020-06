Milan News – Calciomercato, rinnovo Donnarumma: si cerca l’accordo

Milan News – Calciomercato: il club rossonero sta lavorando al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Dopo un lungo periodo – ormai alle spalle – in cui il portiere sembrava destinato ad abbandonare abbastanza rapidamente San Siro, ora la permanenza sembra una prospettiva più naturale e vantaggiosa per tutti. Siamo ancora alle fasi preliminari dell’operazione, che come è già accaduto col primo rinnovo in passato, non sarà scontata. Ma c’è ottimismo, almeno dal lato societario.

Il Milan si prepara alla lunga trattativa con Mino Raiola per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portiere è stato avvisato da Paolo Maldini: nei prossimi giorni la dirigenza si metterà in contatto con il suo procuratore per parlare della permanenza del ragazzo in rossonero. Dal prossimo 1 Luglio ogni momento potrebbe essere quello buono per sedersi intorno ad un tavolo e discutere. Non sarà una trattativa semplice, ricordando anche quanto successe in passato, quando sembrava che Donnarumma potesse diventare il nuovo portiere della Juventus, prima che i bianconeri puntassero su Szczesny, e quando si parlava di un forte interesse del PSG per lui.

Oggi le cose stanno un po’ diversamente. Il giocatore va in scadenza nel 2021 e il Milan non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire a zero la prossima estate. Per il ragazzo non c’è più il mercato che c’era qualche estate fa: le principali squadre d’Europa sono a posto, e il contratto di Gigio è oneroso e saranno in pochi a potersene far carico. Donnarumma guadagna ora 6 milioni netti a stagione e la proposta del Milan dovrebbe essere di 7.5 milioni di euro: 1.5 in più rispetto al precedente. Tutto sembra far capire che in questo momento la soluzione migliore per tutti sia il rinnovo.

C’è da fare i conti con Raiola, certamente, ma l’uscita pubblica recente del portiere, che ha dichiarato di voler restare in rossonero, potrebbe facilitare le cose. Donnarumma, nel nuovo progetto targato Rangnick, potrebbe avere un vero e proprio ruolo di “guida” della squadra, nonostante la giovane età. Il progetto basato sulla valorizzazione dei giovani potrebbe trovare nel portiere l’uomo ideale per l’inserimento dei nuovi, vista la vita passata in rossonero e la sua esperienza già maturata nonostante la giovane età. Chissà che non possa essergli proposta anche la fascia da capitano. Sarà una lunga estate di trattative.