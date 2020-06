I tarocchi sono un metodo divinatorio che si espleta tramite l’interpretazione di simboli e immagini impresse su delle carte. Ma i tarocchi sono affidabili? Ecco la risposta a questa domanda.

Tarocchi e cartomanzia

La cartomanzia è l’arte di predire il futuro di una persona tramite la cosiddetta lettura di carte, per cui vengono interpretate le immagini e i simboli su di essere raffigurate. Per molte persone la cartomanzia è fonte di mistero e curiosità. Fa certamente gola sapere se la storia d’amore che abbiamo intrapreso porterà dei buoni frutti o se il lavoro che abbiamo trovato ci condurrà al successo. L’essere umano vorrebbe conoscere tutto per tempo per sapere come muoversi e certamente è felice quando le risposte alle sue domande sono positive.

Chi si interessa ai tarocchi però si chiede fino a che punto arrivano la verità e l’affidabilità del metodo. I tarocchi sono affidabili? Ecco la risposta.

I tarocchi sono affidabili?

I tarocchi sono affidabili? Sì. Quando sentiamo che qualcuno si è fatto fare le carte e i pronostici sono stati tutti sbagliati, vuol dire che la lettura non è stata eseguita con attenzione, da una mano inesperta o da chi non ha saputo dare la giusta interpretazione alle carte. I tarocchi non sbagliano mai se la lettura viene fatta nel modo giusto.

Esistono errori che possono pregiudicare la buona riuscita di un consulto di cartomanzia. Ad esempio consultare le carte più volte nell’arco di breve tempo perché non si accetta il loro primo responso. Altro errore e non fare una domanda chiara o troppo generica. Una domanda precisa, anche se imbarazzante, permetterà di ottenere una risposta precisa. Ennesimo errore è affidare la lettura delle carte a persone inesperte, che non conoscono nel dettaglio ogni sfumatura dei significati dei tarocchi. Per questo i responsi possono risultare non veritieri. Il metodo di lettura deve essere poi adatto per ogni specifica domanda del consultante. Non tutte le domande che si fanno ai tarocchi sono uguali per cui per avere risposte precise ci sono metodi più idonei di altri.

Cosa ricordare

I tarocchi sono affidabili ma è importante ricordare che un consulto di cartomanzia non fornisce delle risposte chiare sugli avvenimenti che possono verificarsi in futuro. Le carte possono dare dei suggerimenti su come comportarsi. Le nostre azioni e il nostro libero arbitrio possono cambiare e modificare il responso dei Tarocchi.

Una delle domande più comuni quando si interrogano i tarocchi riguarda l’amore corrisposto per qualcuno. Alle carte si chiede se la data persona che ci interessa ci ama o cosa pensa di noi. Di fronte a questa domanda i tarocchi possono dare delle risposte differenti ma che sono comunque indicative e possono farci capire se ci sono dei margini di manovra o se questi vengono meno.